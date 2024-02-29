P. Karşıyaka, Bursaspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Spor

P. Karşıyaka, Bursaspor'a konuk olacak

P. Karşıyaka, Bursaspor\'a konuk olacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında P. Karşıyaka, yarın Bursaspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde P. Karşıyaka 4. sırada yer alırken, Bursaspor ise 11. sırada bulunuyor. P. Karşıyaka zirveye yaklaşmayı hedeflerken, Bursaspor ise play-off hattına yaklaşmak istiyor. Müsabakayı Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen ve Batuhan Söylemeoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

29.02.2024 11:56
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında P. Karşıyaka, yarın Bursaspor'a konuk olacak.

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında yarın Bursaspor'a konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde konuk ekip P. Karşıyaka, 13 galibiyet, 7 mağlubiyetle puan tablosunda 4. sırada yer alırken, ev sahibi Bursaspor ise 8 galibiyet, 12 mağlubiyetle 11. basamakta bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, rakibini yenerek zirveye yaklaşmayı planlarken, Bursaspor ise yeşil-kırmızılı ekibi kayıpsız geçerek play-off hattına yaklaşmak istiyor istiyor. Bu zorlu müsabakayı ise Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen ve Batuhan Söylemeoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

P. Karşıyaka'nın ev sahipliğinde oynanan sezonun ilk devresindeki müsabakayı yeşil-kırmızılılar, 95-75 kazanmayı başarmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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