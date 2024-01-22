 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
P. Karşıyaka, Fenerbahçe'ye 30 sayı farkla mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi

P. Karşıyaka, Fenerbahçe'ye 30 sayı farkla mağlup oldu

Basketbol Süper Ligi 17. haftasında P. Karşıyaka, Fenerbahçe'ye 93-63 yenilerek sezonun en farklı mağlubiyetini yaşadı. Başantrenör Ufuk Sarıca, takımın performansından memnun olmadığını belirtti. P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise İspanyol Tenerife ile karşılaşacak.

P. Karşıyaka, Fenerbahçe\'ye 30 sayı farkla mağlup oldu
22.01.2024 - 14:33,
Abone Ol

P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi 17. haftasında Fenerbahçe'ye 93-63 kaybederek, sezonun en farklı yenilgisini aldı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'ye konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 30 sayı farkla müsabakayı 93-63 kazandı. Bu sonuçla birlikte sezonun en farklı mağlubiyeti alan İzmir ekibi, sezonun da 6. yenilgisini yaşadı. Karşılaşma sonrasında mağlubiyete dair açıklamalarda bulunan P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Temas ve mücadeleden kaçınır bir şekilde oynamamız kabul edilemez. Bu mağlubiyetten dolayı üzgünüz. Üzerine konuşup hatalarımızı düzelteceğiz. Fenerbahçe'yi oynadığı kuvvetli ve kararlı basketboldan ötürü tebrik ediyorum" dedi.

Avrupa'da rakip İspanyol Tenerife

FIBA Şampiyonlar Ligi'de son 16'ya yükselerek K Grubu'nda mücadele etmeye hak kazanan P. Karşıyaka, ilk maçında yarın İspanya'nın Tenerife takımını ağırlayacak. Saat 20: 30'da başlayacak karşılaşma Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Puan tablosunda ilk iki takımın çeyrek finale yükseleceği K Grubu'nda, Tenerife'nin yanı sıra İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile Yunanistan'dan Peristeri takımları yer alıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ufuk Sarıca, Fenerbahçe, Karşıyaka, Basketbol, Maç Sonucu, Süper Lig, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor P. Karşıyaka, Fenerbahçe'ye 30 sayı farkla mağlup oldu - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:39:55. #1.11#
SON DAKİKA: P. Karşıyaka, Fenerbahçe'ye 30 sayı farkla mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement