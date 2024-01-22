P. Karşıyaka, Fenerbahçe\'ye 30 sayı farkla mağlup oldu

P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi 17. haftasında Fenerbahçe'ye 93-63 kaybederek, sezonun en farklı yenilgisini aldı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'ye konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 30 sayı farkla müsabakayı 93-63 kazandı. Bu sonuçla birlikte sezonun en farklı mağlubiyeti alan İzmir ekibi, sezonun da 6. yenilgisini yaşadı. Karşılaşma sonrasında mağlubiyete dair açıklamalarda bulunan P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Temas ve mücadeleden kaçınır bir şekilde oynamamız kabul edilemez. Bu mağlubiyetten dolayı üzgünüz. Üzerine konuşup hatalarımızı düzelteceğiz. Fenerbahçe'yi oynadığı kuvvetli ve kararlı basketboldan ötürü tebrik ediyorum" dedi.

Avrupa'da rakip İspanyol Tenerife

FIBA Şampiyonlar Ligi'de son 16'ya yükselerek K Grubu'nda mücadele etmeye hak kazanan P. Karşıyaka, ilk maçında yarın İspanya'nın Tenerife takımını ağırlayacak. Saat 20: 30'da başlayacak karşılaşma Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Puan tablosunda ilk iki takımın çeyrek finale yükseleceği K Grubu'nda, Tenerife'nin yanı sıra İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile Yunanistan'dan Peristeri takımları yer alıyor. - İZMİR