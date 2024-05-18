P. Karşıyaka, Galatasaray'ı mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi - Son Dakika
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Spor

P. Karşıyaka, Galatasaray'ı mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi

P. Karşıyaka, Galatasaray\'ı mağlup ederek seriyi 1-1\'e getirdi

P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi. Yarın evinde oynayacakları karşılaşmayı kazanmaları halinde yarı finale çıkacaklarını belirtti.

18.05.2024 10:12
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P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi. Yeşil-kırmızılılar, yarın evinde oynayacağı karşılaşmayı kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak.

Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Galatasaray'a evinde kaybederek seride 1-0 geriye düşen yeşil-kırmızılılar, deplasmanda oynadıkları ikinci müsabakayı 90-87 kazanarak seriyi 1-1'e getirdi. Böylece yarın İzmir'de saat 20.30'da oynanacak mücadeleyi kazanan takım adını yarı finale yazdıracak.

Zorlu mücadeleye dair açıklamalarda bulunan P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, oyuncularına gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederek, "Kimse deplasmanda 11-12 bin Galatasaray taraftarı önünde kazanabileceğimize inanmıyordu. Burada çok ağır bir atmosfer vardı ama biz müthiş bir maç oynadık. 10 sayı geri düştük ama buna rağmen pes etmedik ve sonunda bence çok büyük oynayarak kazanmayı başardık. Bu akşam yine 3 yabancıyla kaldık, Jaylon Brown maça çok iyi başladı fakat kasık sakatlığı nedeniyle devam edemeyeceğini söyleyince biz de oynatamadık. Bu noktada Ergi ve Mert'ten çok büyük katkı aldık. Furkan boyalı alanda müthiş mücadele etti. Vitto sakat sakat oynayarak çok büyük fedakarlık yaptı. Oynamayabilirdi, çünkü ağrısı vardı. Bütün maçı Errick ve Kenan'ın önderliğinde, Kelan'ın skorerliğiyle çok akılcı bir şekilde oynadık. Takım karakterimizden ötürü gurur duyuyorum, vazgeçmiyoruz. Bugün kazanacağımıza inanıyorduk. Seriyi İzmir'e taşıdık ama bitmedi. Bir maç daha kazanmamız lazım ve yorgunluklar, sakatlıklar üst üste geliyor. Hazır olmalıyız. Jaylon'ın sakatlığı iyi gözükmüyor, ne olacağına bakacağız. Ama İzmir'de, kendi evimizde turu geçmek istiyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Galatasaray, Karşıyaka, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor P. Karşıyaka, Galatasaray'ı mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi - Son Dakika

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