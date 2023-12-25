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P. Karşıyaka, Tofaş'ı mağlup ederek 8. galibiyetini aldı - Son Dakika
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P. Karşıyaka, Tofaş'ı mağlup ederek 8. galibiyetini aldı

P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Tofaş'ı 98-71 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini elde etti. Başantrenör Ufuk Sarıca, takımını tebrik ettikten sonra skor dağılımına dair önemli açıklamalarda bulundu.

P. Karşıyaka, Tofaş\'ı mağlup ederek 8. galibiyetini aldı
25.12.2023 - 10:21,
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P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Tofaş'ı 98-71 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte yeşil-kırmızılılar, ligdeki üst üste 8. galibiyetini elde etti.

P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Tofaş'ı konuk etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi P. Karşıyaka, 98-71 kazandı. Bu sonuçla birlikte yeşil-kırmızılılar, Basketbol Süper Ligi'ndeki üst üste 8. galibiyetini elde etti. Karşılaşma sonrasında konuşan P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, takımını tebrik ettikten sonra skor dağılımına dair önemli açıklamalarda bulundu. Çok zor ve yoğun deplasmanlardan dönülen bir haftanın sonunda kazanmanın güzel olduğunu vurgulayan Sarıca, "Genelde asist ortalamamız sezon içinde 21 civarında ve genel sayı ortalamamızda 6 oyuncumuz çift haneli sayılara ulaşıyor. Bugüne kadar olan maçlardan bahsediyorum. Biz zaten bu şekilde topu paylaşan bir takımız. Bizim maalesef özellikle kritik zamanlara denk gelen sıkıntımız, öne geçtikten sonra her daim o tempoyu koruyamamamız. Bugün de bazı hatalar oldu ama daha dikkatliydik ve farkın düştüğü yerde toparlanmayı başardık. Bütün maçı da bu tempoyla harika oynadık. Bu tempoyu eğer her güne yayarsak o zaman kazanamayacağımız maç olmayacak. Bunun devamı için çalışacağız. Oyuncularımız da iyi niyetli, bazen fazla iyi niyetten, ekstra bir şeyler yapmaktan da hatalar oluyor ama önemli değil. Güzel bir maç oldu, buraya gelip bize destek olan bütün taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA
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