Paderborn Bundesliga\'ya Yükseldi

Almanya Bundesliga play-out finali ikinci maçında Paderborn, uzatmalarda Wolfsburg'u 2-1 mağlup ederek Bundesliga'ya yükseldi.

Almanya Bundesliga'da sezonu 16. sırada tamamlayan Wolfsburg ile, play-out'ta karşılaşan Paderborn, rakibini 2-1 mağlup ederek gelecek sezon Bundesliga'da oynamaya hak kazandı. Wolsfsburg ise Bundesliga 2'ye düştü.

Wolfsburg, 30 yıl sonra alt lige düştü. Paderborn ise 7 yıl sonra play-out'tan Bundesliga'ya yükselen ilk takım oldu. - İSTANBUL