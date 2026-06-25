PalanExtreme Spor Yarışması Erzurum\'da Yapıldı

Erzurum'da "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla düzenlenen uluslararası doğa ve ekstrem sporlar organizasyonu PalanExtreme'in beşinci gününde 75 sporcu kendi yaptıkları sallarla yaklaşık 3 kilometrelik parkurda mücadele etti.

İçişleri Bakanlığının himayelerinde, RTÜK'ün desteği ve Erzurum Valiliğinin koordinasyonunda düzenlenen organizasyon, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübünün katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Altı ülkeden 160 sporcunun katıldığı organizasyonda yarışmacılar, farklı branşlarda mücadele ediyor.

Etkinliğin beşinci gününde 75 sporcu, Karayaz ilçesindeki Köyceğiz Göleti'nde 500 metre kısa koşunun ardından kendi yaptıkları sallar ile yaklaşık 3 kilometrelik parkurda yarıştı.

Karayazı Kaymakamı Onur Titiz, gazetecilere, "Terörsüz Türkiye" kapsamında İçişleri Bakanı Mustafa Çitfçi'nin himayelerinde ikincisini düzenledikleri PalanExtreme'de bir araya geldiklerini söyledi.

Etkinlikte emeği olanlara teşekkür eden Titiz, şunları kaydetti:

"İnşallah Karayazı ilçemizde de Terörsüz Türkiye kapsamında bunun gibi nice etkinlikler gerçekleştirerek milletimizin, devletimizin el ele, birlikte ne kadar güçlü olduğunu tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz. İnşallah gerçekleştireceğimiz nice etkinlik ve festivallerde yeniden bir araya geliriz. Organizasyonun 5'inci ve 6'ncı günleri Karayazı ilçemizde gerçekleştirilecek. Bugün Köyceğiz'de sal yarışlarıyla etkinliklerimiz devam etti. Yarın Çıkılgan Mahallemizde çeşitli etaplar yapılacak. Daha sonra ödül töreni ve kapanış programıyla organizasyon sona erecek."

Konya Selçuklu Üniversitesinden festivale katılan Gülşah Malkoç da ilk başta 500 metre koşu yaptıklarını anlatarak, "Sonra sal yarışı yaptık. Sal yarışında da iyi mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Bayağı çaba sarf ettik. İlk başta salımız bozulmuş olsa da küçük bir aksaklık yaşadık ama yine de iyi bir derece ile geldiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Doğa ve ekstrem sporlarının tanıtımına katkı sunmayı amaçlayan PalanExtreme, 27 Haziran'da sona erecek.