Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya - Son Dakika
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Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya

27.06.2022 11:28
Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzunda yetişen milli sporcu Kaan Efe Kaya, CMAS Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya elde etti.

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzunda yetişen milli sporcu Kaan Efe Kaya, CMAS Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından oluşturan Milli Takım kadrosuyla Polonya'nın Poznan kentindeki organizasyonda palet vuran Şehitkamilli Milli Sporcu Kaan Efe Kaya, 200 metre çift palet disiplininde 1.40.94'lük derecesiyle ve 400 metre çift palet disiplininde 3.43.52'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Ödül kürsüsünde çifte mutluluk yaşayan milli sporcu Kaya, elde ettiği başarıyla sualtı camiasına büyük mutluluk yaşattı.

"Paletli yüzme branşında tarihi başarılar elde ediliyor"

Milli sporcu Kaan Efe Kaya'nın elde ettiği başarının ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şampiyon sporcuyu ve antrenörlerini kutladı. Başkan Fadıloğlu, "Milli sporcumuz Kaan Efe Kaya'nın CMAS Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda elde etmiş olduğu başarılarla gurur duyuyoruz. Sualtı sporlarında uzun yıllardır sporcularımız ve takımlarımız, tarihi başarılara imza atıyorlar. Başarı defterine her geçen gün bir not daha ekleyen sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Paletli Yüzme branşında başarı elde etmek hiç kolay değil. Sporcularımızın ve teknik ekibimizin verdiği büyük emekleri yakından takip ediyoruz. Sporcularımızın sabahın çok erken saatlerinde başlayan antrenman programları, gün içerisinde kuvvet çalışmaları, mental antrenmanlarla devam ediyor. Şampiyon sporcularımızın beslenme programları, dinlenme süreçleri, akademik ve sosyal gelişimlerine kadar mesai arkadaşlarımız, konunun her detayı ile titizlikle ilgileniyorlar. Elde edilen her başarı, yılları alıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte milli sporcular yetiştirmeye ve ay-yıldızlı gururu yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

CMAS Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazanmanın haklı gururunu yaşayan milli sporcu Kaan Efe Kaya, organizasyon sonrasında desteklerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na ve Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzu ailesine teşekkür etti. Şampiyon sporcu Kaya, "Elde ettiğim başarıda büyük emekleri ve destekleri olan aileme, desteklerini bir an olsun esirgemeyen Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve ikinci evim gibi gördüğüm Alleben Yüzme Havuzu ailesine teşekkür ediyorum. Elde ettiğim başarıyı onlara armağan ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Şehitkamil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya - Son Dakika
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