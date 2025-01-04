Palut: Beşiktaş'ı yenmeyi hak ettik - Son Dakika
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Palut: Beşiktaş'ı yenmeyi hak ettik

Palut: Beşiktaş\'ı yenmeyi hak ettik

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldıkları maçta galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

04.01.2025 00:45
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmayı bence hak etmiştik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Palut, takımının Süper Lig'de alışılmışın dışında bir performans sergilediğini kaydederek, "Beşiktaş maçı istemediğimiz periyottan sonra çıktığımız bir maçtı. Tekrar bizim için galibiyetle dönüş için bir fırsattı. Yüksek tempoda oynamamız gerekiyordu. Çünkü Beşiktaş takımı ofansif manada yüksek tempo oynayan takımlara karşı bazen sıkıntı yaşıyordu. Beşiktaş'ın ofansta tempoyu bir anda değiştiren oyuncuları vardı. Bu oyunculara dikkat etmemiz ve basit top kaybı yaparak rakibe hızlı geçiş şansı vermememiz gerekiyordu. Genel manada planımız buydu. İlk 40 dakikaya baktığınız zaman çok çok önemli bir performans sahada vardı. Yani Süper Lig'de görmeye alışık olmadığımız bir tempo, bir atak yoğunluğu, bir porsiyon yoğunluğu takımım adına sahadaydı. Bu süreci maalesef sadece bir golle taçlandırabildik. 40-45 arası Beşiktaş'ın bahsettiğim 2 tane tehlikeli bölgeden frikikleri oldu ve işte bir kaptırdığımız topla geçişle silahlarını kullandılar ve beraberliği yakaladılar" diye konuştu.

"Maalesef ikinci golü atamadık"

İlhan Palut, rakibin ikinci yarı topa daha sahip bir görüntü çizdiğini belirterek, "Tabii bunu pozisyona dönüştürme anlamında onlara şans vermedik. Özellikle 60'tan sonra tekrar ataklarımızı yoğunlaştırdık, pozisyonlar bulduk ama maalesef 2. golü atamadık. Son dakika bir fırsatımız yine oldu ama o da tahmin ediyorum ince bir ofsayta takıldı ve 1-1 berabere kaldık. Sahada ortaya konan oyun ve alınan skor oranlamasına baktığınız zaman tabii ki bizde hayal kırıklığı oluşturan bir sonuç. Çünkü kazanmayı bence hak etmiştik. Oyuncularımızı kutluyorum. Gerçekten seyircilerimiz çok büyük destek verdiler. Onları evlerine bir galibiyetle göndermek isterdik. Maalesef bunu başaramadık. Beşiktaş takımına da geri kalan maçlarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Sanki ofsayt değil hissi oluşturuyor!

Çaykur Rizespor'un VAR'ın ofsayt kararı ile iptal edilen golü hakkında da konuşan Palut "2 seçeneğimiz var ya gözümüze güveneceğiz ya teknolojiye güveneceğiz. Gördüğümüze güvendiğimiz bir sonuç vermiyor. Şöyle baktığımız zaman, analiz kamerasından vesaire 2 gol için de söylüyorum yani sanki ofsayt değil hissi oluşturuyor. Ama her takım için Süper Lig'de kullanılan bir teknoloji var. Burada aleyhimize devreye girdi. 'Güven konusunda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?' diye soracak olursanız bana çok da kendimi optimum bir güven içerisinde hissetmiyorum. Bunu açık söylemeliyim. Böyle bir pozisyon ligde ortalama 3-4 dakikada saç, kulak, burun ucu değerlendirirken, Mustafa Bey ona çok iyi bakalım çünkü inanılmaz seri. Türk futbolunun umudu, yeni VAR hakemlerimiz, AVAR hakemlerimizden bir tanesi. İnanılmaz seri bir şekilde çözdü. Türk futbolunun umut vadeden bir yardımcı hakemi. Onu artık koltuğundan kalkıp saha kenarında bayrağıyla maç yönetirken görmek isteriz. Çünkü böyle büyük bir değer, böyle seri karar verebilen bir Mustafa Bey bir koltukta çürümemeli. Ona sahalarda ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Palut: Beşiktaş'ı yenmeyi hak ettik - Son Dakika

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