Pamukkale Belediyesi Ücretsiz Spor Kurslarına Katılan Öğrenciler İftar Yemeğinde Buluştu

Spor

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyesi'nin 2023-2024 döneminde ücretsiz spor kurslarına katılan öğrenciler ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar sonrası düzenlenen törende kursiyer ve antrenörlere sertifikalarını teslim eden Başkan Örki, "Hep birlikte Pamukkale'mizi sporuyla ışıl ışıl parlayan bir ilçe haline getirdik" dedi.

Her yıl hem spor hem de eğitici kültürel kurslar düzenleyen Pamukkale Belediyesi, ücretsiz kurslarıyla vatandaşlardan büyük takdir toplamaya devam ederken, 2023-2024 döneminde ücretsiz spor kurslarına devam eden kursiyerler ve aileleri ile antrenörler için sertifika töreni düzenlendi. Aktepe Sosyal Tesisleri'nde Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeği ve sertifika törenine Pamukkale Belediyespor Kulüp Başkanı Ayhan Soyfidan, Pamukkale Halk Eğitim Müdürü Abidin Mutlubaş, sporcular, aileleri ve antrenörler katıldı. Pamukkale Belediyesi bünyesinde boks, basketbol, cimnastik, engelsiz kurslar, futbol, fıtness, gitar, judo, karate, masa tenisi, geleneksel okçuluk, plates, piyano, robotik kodlama, saz, satranç, tenis kursları aktif olarak devam ederken, 2023-2024 dönemi spor kurslarında 4 bin 500'e yakın sporcu ile 27 antrenör bulunuyor. Aktepe Sosyal Tesisleri'nde bulunan spor salonlarından kadınlar ve gençler ücretsiz olarak faydalanabilirken, Pamukkale Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği içinde yürütülen spor kurslarına 2021 yılından bu yana 14 binden fazla sporcu eğitim aldı.

"Pamukkalemiz sporuyla ışıl ışıl parlayan bir ilçe"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, iftar yemeğine katılan sporcular, aileleri ve antrenörlere teşekkür ederek, "Hep birlikte Pamukkalemizi sporuyla ışıl ışıl parlayan bir ilçe haline getirdik" dedi. "Şu güzel akşamınızı ve ramazanın bereketli sofrasını bizimle paylaştığınız için, ramazanın güzelliğine bizimle ortak olduğunuz için çok teşekkür ediyorum" diyen Başkan Örki, "Belediye Başkanı olduğum ilk günden itibaren bir hayal kurmuştum. Pamukkale ilçesi sporla anılan, sporla elde edilen başarılarıyla göğsümüzü kabartan, bayrağımızı göndere çeken bir ilçe olacak demiştim. Hamdolsun sizlerin gayretleriyle, özellikle sporcu çocuklarımızın, gençlerimizin kendisini spora adamasıyla, bu sporcuların arkasında dimdik duran anneler ve babalar sayesinde, sporla yatıp sporla kalkan bizim kulüp başkanımız Ayhan Soyfidan ve onun ekip arkadaşları sayesinde, ne zaman kapısını çalsak bize antrenör lazım desek bizi kapısından geri çevirmeyen halk eğitim müdürü ve onun ekibi sayesinde, spor bakanımız ve sporcu kimliği ile ön plana çıkmış olan Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde bugün geldiğimiz noktada Pamukkale Belediyesi ve tabi ki Pamukkale ilçesi sporuyla ışıl ışıl parlayan bir ilçe olmuştur" diye konuştu. Başkan Örki, Pamukkale ilçesine 33 spor tesisi kazandırmanın haklı gururu ile "Göreve geldiğimiz günden bu tarafa onlarca spor tesisi yaptık. 24 halı saha, 2 tane uluslararası standartlarda zemine sahip futbol sahası, 2 adet basketbol sahası, 2 tane voleybol sahası, 2 tane tenis kortu, 1 tane ragbi sahası. Dile kolay 33 tane spor tesisi. Şu an içinde bulunduğumuz Aktepe Sosyal Tesislerimiz, bölgemize yakışan Ege bölgesinde vizyon oluşturan, ışık saçan mükemmel bir tesis haline geldi. Gençlerimize ve çocuklarımıza armağan ettik. Hanımefendilerimiz ve gençlerimiz burasını ücretsiz olarak kullanabiliyorlar. Artık anneler ve babalar çocuklarına spor yaptırmak için maaşlarında ayrıca bir ücret ayırma zorunda değiller. Biz işte bunları yaptığımız için kendimizi çok çok mutlu hissediyoruz" dedi. Pamukkale Halk Eğitim Müdürü Abidin Mutlubaş da Aktepe Sosyal Tesisleri'nin bölgeye çok yakıştığını ifade ederek, "Bu tesisin en çok ihtiyaç olan bölgede yapılmasından dolayı belediye başkanımız Avni Örki'ye teşekkür ederim. Halk Eğitim Müdürlüğü olarak Pamukkale Belediyesiyle ortaklaşa yürüttüğümüz kurslarımız, gençlerimizin sokaklarda kötü işlerle uğraşmadan, böyle kaliteli mekanlarda vakit geçirmesine vesile oluyor. Bundan dolayı da başkanımıza ve ekibine tekrardan çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından, 18 branşta eğitim alan sporculara ve antrenörlere teşekkür belgeleri verildi. - DENİZLİ