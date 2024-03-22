Pamukkale Belediyesi Ücretsiz Spor Kurslarına Katılan Öğrenciler İftar Yemeğinde Buluştu

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyesi'nin 2023-2024 döneminde ücretsiz spor kurslarına katılan öğrenciler ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar sonrası düzenlenen törende kursiyer ve antrenörlere sertifikalarını teslim eden Başkan Örki, "Hep birlikte Pamukkale'mizi sporuyla ışıl ışıl parlayan bir ilçe haline getirdik" dedi.
Her yıl hem spor hem de eğitici kültürel kurslar düzenleyen Pamukkale Belediyesi, ücretsiz kurslarıyla vatandaşlardan büyük takdir toplamaya devam ederken, 2023-2024 döneminde ücretsiz spor kurslarına devam eden kursiyerler ve aileleri ile antrenörler için sertifika töreni düzenlendi. Aktepe Sosyal Tesisleri'nde Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeği ve sertifika törenine Pamukkale Belediyespor Kulüp Başkanı Ayhan Soyfidan, Pamukkale Halk Eğitim Müdürü Abidin Mutlubaş, sporcular, aileleri ve antrenörler katıldı. Pamukkale Belediyesi bünyesinde boks, basketbol, cimnastik, engelsiz kurslar, futbol, fıtness, gitar, judo, karate, masa tenisi, geleneksel okçuluk, plates, piyano, robotik kodlama, saz, satranç, tenis kursları aktif olarak devam ederken, 2023-2024 dönemi spor kurslarında 4 bin 500'e yakın sporcu ile 27 antrenör bulunuyor. Aktepe Sosyal Tesisleri'nde bulunan spor salonlarından kadınlar ve gençler ücretsiz olarak faydalanabilirken, Pamukkale Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği içinde yürütülen spor kurslarına 2021 yılından bu yana 14 binden fazla sporcu eğitim aldı.
"Pamukkalemiz sporuyla ışıl ışıl parlayan bir ilçe"
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, iftar yemeğine katılan sporcular, aileleri ve antrenörlere teşekkür ederek, "Hep birlikte Pamukkalemizi sporuyla ışıl ışıl parlayan bir ilçe haline getirdik" dedi. "Şu güzel akşamınızı ve ramazanın bereketli sofrasını bizimle paylaştığınız için, ramazanın güzelliğine bizimle ortak olduğunuz için çok teşekkür ediyorum" diyen Başkan Örki, "Belediye Başkanı olduğum ilk günden itibaren bir hayal kurmuştum. Pamukkale ilçesi sporla anılan, sporla elde edilen başarılarıyla göğsümüzü kabartan, bayrağımızı göndere çeken bir ilçe olacak demiştim. Hamdolsun sizlerin gayretleriyle, özellikle sporcu çocuklarımızın, gençlerimizin kendisini spora adamasıyla, bu sporcuların arkasında dimdik duran anneler ve babalar sayesinde, sporla yatıp sporla kalkan bizim kulüp başkanımız Ayhan Soyfidan ve onun ekip arkadaşları sayesinde, ne zaman kapısını çalsak bize antrenör lazım desek bizi kapısından geri çevirmeyen halk eğitim müdürü ve onun ekibi sayesinde, spor bakanımız ve sporcu kimliği ile ön plana çıkmış olan Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde bugün geldiğimiz noktada Pamukkale Belediyesi ve tabi ki Pamukkale ilçesi sporuyla ışıl ışıl parlayan bir ilçe olmuştur" diye konuştu. Başkan Örki, Pamukkale ilçesine 33 spor tesisi kazandırmanın haklı gururu ile "Göreve geldiğimiz günden bu tarafa onlarca spor tesisi yaptık. 24 halı saha, 2 tane uluslararası standartlarda zemine sahip futbol sahası, 2 adet basketbol sahası, 2 tane voleybol sahası, 2 tane tenis kortu, 1 tane ragbi sahası. Dile kolay 33 tane spor tesisi. Şu an içinde bulunduğumuz Aktepe Sosyal Tesislerimiz, bölgemize yakışan Ege bölgesinde vizyon oluşturan, ışık saçan mükemmel bir tesis haline geldi. Gençlerimize ve çocuklarımıza armağan ettik. Hanımefendilerimiz ve gençlerimiz burasını ücretsiz olarak kullanabiliyorlar. Artık anneler ve babalar çocuklarına spor yaptırmak için maaşlarında ayrıca bir ücret ayırma zorunda değiller. Biz işte bunları yaptığımız için kendimizi çok çok mutlu hissediyoruz" dedi. Pamukkale Halk Eğitim Müdürü Abidin Mutlubaş da Aktepe Sosyal Tesisleri'nin bölgeye çok yakıştığını ifade ederek, "Bu tesisin en çok ihtiyaç olan bölgede yapılmasından dolayı belediye başkanımız Avni Örki'ye teşekkür ederim. Halk Eğitim Müdürlüğü olarak Pamukkale Belediyesiyle ortaklaşa yürüttüğümüz kurslarımız, gençlerimizin sokaklarda kötü işlerle uğraşmadan, böyle kaliteli mekanlarda vakit geçirmesine vesile oluyor. Bundan dolayı da başkanımıza ve ekibine tekrardan çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından, 18 branşta eğitim alan sporculara ve antrenörlere teşekkür belgeleri verildi. - DENİZLİ
Son Dakika › Spor › Pamukkale Belediyesi Ücretsiz Spor Kurslarına Katılan Öğrenciler İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta müsabakaları 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanacak. Programda yer alan maçlar arasında Galatasaray-Atakaş Hatayspor ve Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor gibi önemli karşılaşmalar bulunuyor.
Sivas'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı. Operasyonda 12 bin 260 kağıda uyuşturucu emdirilmiş ve 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Tutuklanan zanlılar uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
Bingöl'de jandarma ekipleri, motosiklet hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 6 şahsı gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan araştırmada, çalınan 3 motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda, özel milli atlet Muhammet Eren Uysal 800 metre yürüyüş kategorisinde dünya birincisi oldu. Milli sporcular toplamda 9 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının müsabaka programını duyurdu. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 31. hafta müsabakalarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanması planlanıyor. Programda İstanbulspor - Çaykur Rizespor, Antalyaspor - MKE Ankaragücü, Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor, Galatasaray - Hatayspor, Sivasspor - Fatih Karagümrük, Kayserispor - Kasımpaşa, Konyaspor - Trabzonspor, Fenerbahçe - Adana Demirspor, Samsunspor - Pendikspor ve RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçları yer alıyor.
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilmesi camiada şok etkisi yaratmıştı. Siyah-beyazlıların Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz, Uçar, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sert bir dille A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı eleştiren Uçar, "Bu şekildeki bir tavrı, Arda Güler'e ya da başka bir oyuncuya yapamazlardı" dedi.
TFF 3. Lig 2. Grubun 25. haftasında Elazığspor, Kelkit Hürriyetspor ile karşı karşıya gelecek. Elazığspor, önemli eksiklerle çıkacağı maçta taraftarının desteğiyle 3 puan hedefliyor.
Düzce'de yapılan okul sporları küçük erkekler futbol müsabakalarında Beyköy Ortaokulu birinci oldu. Bahaettin Güçlü Ortaokulu ikinci, Hikmet Akın Ortaokulu üçüncü ve Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü oldu. Ödüller, Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru tarafından takdim edildi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon, yarın oynanacak maçlarla sona erecek. Ligde sezonun 26. haftasında 5 karşılaşma yapılacak. Hatay Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto ve RAMS Global Cizre Belediyespor-Bigadiç Belediyespor maçları oynanmayacak. Hatay temsilcisi ve Balıkesir ekibi, küme düşmeleri kesinleştiği için maçlara çıkmayacaklarını Türkiye Voleybol Federasyonuna bildirdi. Ligdeki diğer maçlar ise Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD, Arkas Spor-Brand Group Alanya Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Develi Belediyespor ve Fenerbahçe Parolapara-Halkbank arasında oynanacak.
Düzceli kayak sporcusu Elif Doğa Bektaş, Türkiye Kayak Federasyonu 2023-2024 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini U-12-14-16 Türkiye Şampiyonası'nda slalom kategorisinde üçüncü olarak kürsüde yer aldı. 39 ilden 128 sporcunun katıldığı ve 2 gün süren organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir spor salonu sahibi ve antrenör olan bir kişi, salona gelen 3 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Taciz edildiklerini ailelerine anlatan çocukların şikayeti üzerine polis tarafından yakalanan şüpheli, daha önceden de benzer suçlardan kaydı olduğu öne sürülen bir kişidir.
Sizin düşünceleriniz neler ?