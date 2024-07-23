Panathinaikos, Ergin Ataman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Panathinaikos, Ergin Ataman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Panathinaikos, Ergin Ataman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon EuroLeague ve Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Ataman, kulüp başkanı tarafından Avrupa'nın en iyi koçu olarak nitelendirildi.

23.07.2024 20:02
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Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Panathinaikos'u yıllar sonra EuroLeague ve Yunanistan Ligi'nde şampiyon yapan başantrenör Ergin Ataman, Yunan ekibiyle sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada deneyimli koçun 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attığı belirtilirken, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ise "Avrupa'nın en iyi koçu Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyarım" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

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