Panathinaikos, Kifisia ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Panathinaikos, Kifisia ile 1-1 berabere kaldı

Panathinaikos, Kifisia ile 1-1 berabere kaldı

Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, evinde konuk ettiği Kifisia ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, Sebastian Palacios'un golüyle öne geçti ancak Bart Schenkeveld'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kifisia ise Ivan Milicevic'in golüyle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi. Panathinaikos bu sonuçla puanını 52'ye çıkardı ve Kifisia ise son sırada kalmaya devam etti.

25.02.2024 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, konuk ettiği Kifisia ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 24. haftasında oynanan maçta ev sahibi ekip, 37. dakikada Sebastian Palacios'un golüyle 1-0 öne geçti.

Panathinaikos'ta Bart Schenkeveld, 64. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Kifisia, Ivan Milicevic'in 68. dakikada bulduğu golle maçta eşitliği yakaladı ve karşılaşma da 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Panathinaikos, puanını 52'e çıkarırken Kifisia ise 17 puanla son sırada kalmaya devam etti.

Kaynak: AA

Panathinaikos, Fatih Terim, Yunanistan, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Panathinaikos, Kifisia ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 23:50:09. #1.13#
SON DAKİKA: Panathinaikos, Kifisia ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement