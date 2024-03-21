Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos, İspanya'nın Getafe takımından Sırp futbolcu Nemanja Maksimovic'i renklerine bağladı.
Panathinaikos Kulübü, takımıyla sözleşmesi Haziran 2024'te bitecek Maksimovic ile gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.
Slovenya'da Domzale, Kazakistan'da Astana, İspanya'da Valencia formaları giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018'de Getafe'ye transfer oldu. Getafe kariyerinde 213 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 9 gol kaydetti.
Maksimovic, Sırbistan Milli Takımı'nda ise 48 kez görev yaptı.
Son Dakika › Spor › Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Nemanja Maksimovic'i transfer etti - Son Dakika
Hull City Kulübünün sahibi Acun Ilıcalı, Türk futbolunda yaşanan sıkıntının çözümü için yabancı hakem uygulamasının getirilmesi gerektiğini savundu. Ilıcalı, Hull City'in hedefinin sadece Premier Lig değil, Avrupa kupalarında da İngiltere'yi temsil etmek olduğunu belirtti. Ayrıca, Ilıcalı yabancı hakem uygulamasının tansiyonu düşüreceğini ve Türk futbolunun içinde bulunduğu çıkmazın başka bir boyuta geçeceğini ifade etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig'de hafta sonu oynanacak olan müsabakaların hakemlerini açıkladı. Elazığspor - Kelkit Hürriyetspor maçını Hakan Ergin yönetecek. A. Alanya Kestel - 23 Elazığ FK müsabakasında ise Turhan Beyke düdük çalacak.
Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen milli takım seçme müsabakaları Konya'da gerçekleştirildi. Kadınlarda 3, erkeklerde ise 1 sıklette seçmeler yapıldı. Seçmeler sonucunda Zeynep Taşkın, Hatice Pınar Yiğitalp ve İkra Kayır kadınlarda, Mehmet Kani Polat ise erkeklerde milli takım kadrosuna dahil edildi. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi 16 tekvandocu temsil edecek.
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A Milli Futbol Takımı, 26 Mart 2024 Salı günü deplasmanda Avusturya ile oynayacağı özel maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale üstlenecek.
Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği Süper Lig'de, Arjantinli golcü Mauro Icardi'ye Milan'ın talip olduğu iddia edildi. Milan, Icardi'nin diğer oyunculara göre daha uygun maliyetli olmasını avantaj olarak değerlendiriyor.
Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 18'inci, Kadınlar Süper Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edilecek.
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