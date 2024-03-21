Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Nemanja Maksimovic'i transfer etti - Son Dakika
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Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Nemanja Maksimovic'i transfer etti

Panathinaikos Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in yönetimindeki Yunanistan ekibi, İspanya'nın Getafe takımından Sırp futbolcu Nemanja Maksimovic'i renklerine bağladı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 yıllık anlaşma imzalandı.

21.03.2024 13:43
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Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos, İspanya'nın Getafe takımından Sırp futbolcu Nemanja Maksimovic'i renklerine bağladı.

Panathinaikos Kulübü, takımıyla sözleşmesi Haziran 2024'te bitecek Maksimovic ile gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.

Slovenya'da Domzale, Kazakistan'da Astana, İspanya'da Valencia formaları giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018'de Getafe'ye transfer oldu. Getafe kariyerinde 213 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 9 gol kaydetti.

Maksimovic, Sırbistan Milli Takımı'nda ise 48 kez görev yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Nemanja Maksimovic'i transfer etti - Son Dakika

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