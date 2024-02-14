Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı finalinde PAOK'u 1-0 yendi - Son Dakika
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Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı finalinde PAOK'u 1-0 yendi

Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı finalinde PAOK\'u 1-0 yendi

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında PAOK'u 1-0 mağlup etti. Andraz Sporar'ın golüyle öne geçen Panathinaikos, rövanş öncesi avantaj elde etti. Anastasios Bakasetas ile Taison arasında yaşanan gerginlik sonucunda her iki oyuncu da kırmızı kart gördü. Rövanş maçı 21 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

14.02.2024 22:47
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Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı finalinde PAOK'u 1-0 yendi.

Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında Panathinaikos, Toumba Stadı'nda PAOK'a konuk oldu.

Yeşil-beyazlı ekip, 53. dakikada Andraz Sporar'ın attığı gole mücadeleyi 1-0 kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etti.

Panathinaikoslu Anastasios Bakasetas ile PAOK'tan Taison arasında yaşanan gerginlik sonrası 79. dakikada her iki oyuncu da kırmızı kart gördü.

Panathinaikos, 21 Şubat Çarşamba günü rövanş maçında PAOK'u ağırlayacak.

Kaynak: AA

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