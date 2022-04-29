Pandemi bitti, sporcular madalya için salonları doldurdu - Son Dakika

Dünyayı iki yıldır etkisi altına alan ve Türkiye'de de hayatı durma noktasına getiren pandeminin sona ermesiyle sporcular, düzenlenecek şampiyonlarda madalya alabilmek için spor salonlarını tekrar doldurarak çalışmalara başladı.

Çin'de iki yıl önce başlayıp tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüs pandemisinin etkisini kaybetmesiyle iki yıldır evlerine kapanan sporcular, tekrar spor salonlarını doldurdu. Pandemi sebebiyle iptal edilen şampiyonaların bu yıl tekrar düzenleneceğinin açıklanması üzerine ilk olarak sporcular, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları için çalışmalarına başladı. Türkiye'de yaptıkları müsabakalarda derece elde eden tekvando sporcuları da gelecek ay düzenlenecek Avrupa şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Avrupa şampiyonasında başarılı olarak dünya şampiyonası için kota elde etmeyi hedefleyen sporcular, bu amaçları doğrultusunda antrenörleriyle birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"Tek amacımız çocukları Avrupa ve Dünya şampiyonluklarına götürüp derece yaptırmak"

Tekvandoyu tabana yayarak daha fazla kitlelere ulaşmak istediklerini söyleyen Kastamonu Tekvando İl Temsilcisi İsmail Arıkan, "Yılladır bu işin içindeyiz. Alt yapıdan alıp yetiştirdiklerimiz sporcularımız var. Türkiye şampiyonu olmuş uluslararası maçlar, Dünya ve Avrupa maçlarına katılmış, Avrupa maçlarında derece yapmış uluslararası maçlarda derece yapıp şampiyon olmuş birçok sporcumuz var. Amacımız tekvandoyu tabana yayarak daha fazla kitlelere ulaşarak. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirip ülkemizi dünya ve Avrupa şampiyonu olarak hatta Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmelerini sağlamak. Bunun için gece gündüz demeden çalışmalarımıza aktif bir şekilde devam ediyoruz. Bundan önce 3 yıldır pandemi süreciyle uğraşıyorduk, kapalı kaldık. Çocuklar spordan uzak kaldılar. Artık faaliyetlerimiz başladı, bundan sonraki amacımız ilk yapılan şampiyonaya katılarak çocuklarımız orada derece yapmalarını sağlamak ve hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonluklarına götürmektir" şeklinde konuştu.

Milli sporcu Fatih Hızlı: "Amacım birinci olup İstiklal Marşı okumak"

12 yıldır tekvando sporuyla uğraştığını söyleyen Fatih Hızlı ise, "12 yıldır tekvando yapıyorum. Milli sporcuyum. Türkiye şampiyonluğum var. 2014'te Azerbaycan'da Dünya Şampiyonluğuna katıldım. Üçüncü maçta yenildim. Hedefim tekrar Türkiye şampiyonu olup ülkemi temsil edip İstiklal Marşımızı uluslararası arenada okutmak istiyorum. Çalışmalarımı yapıyorum, Türkiye şampiyonluğuna iyi hazırlanıyorum" diye konuştu.

Milli sporcu Ayşe Sıla Kırcaoğlu: "Yarım kalan hikayemi tamamlamak istiyorum"

10 yıldır sporla uğraştığını belirten Ayşe Sıla Kırcaoğlu da, "10 yıldır tekvando sporuyla uğraşıyorum. Yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldum. Ondan sonrada Avrupa Şampiyonluğuna gittim, orada tecrübesizlikten kaybettim. Hikayem orada yarım kaldı, çalışmalarımı devam ettiriyorum. İnşallah önümüzdeki şampiyonlukta başarılı olup hem Avrupa'da hem de Dünya Şampiyonluğunda hedefim ilerlemek. 2017 yılında Avrupa Şampiyonluğunda yarım kalan hikayemi tamamlamak istiyorum" açıklamalasını yaptı. - KASTAMONU