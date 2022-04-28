Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası devam ediyor - Son Dakika
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Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası devam ediyor

28.04.2022 20:24

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Mersin'de düzenlenen Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası devam ediyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Mersin'de düzenlenen Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası devam ediyor.

Erdemli ilçesindeki Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular ilk yarışmaları gerçekleştirdi. Bugün, 4 farklı kategoride 21 sporcu yarıştı.

Gün sonunda dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler 10 Metre Havalı Tüfek Ayakta SH1 (R1)

1- Hakan Abakay - 606.4

2- Celal Karaca - 599.8

3- Mustafa Tuncel - 586.5

Kadınlar 10 Metre Havalı Tüfek Ayakta SH1 (R2)

1- Suzan Çevik - 614.3

2- Çağla Baş - 611.7

3- Pervin Ayli - 591.9

Karışık 10 Metre Havalı Tüfek Ayakta SH2 (R4)

1- Hakan Çevik -621.5

2- Salih Yurtalan - 605.6

3- Samet Akça - 605.0

Karışık 25 Metre Tabanca SH1 (P3)

1- Murat Oğuz - 555

2- Yunus Bahçeci - 539

3- Yunus Ali Beyaz - 530

Organizasyonda yarın P1, P2, R3 ve R5 kategorilerinde yarışmalar yapılacak.

Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası devam ediyor
Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası devam ediyor
Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası devam ediyor
Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası devam ediyor

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası devam ediyor - Son Dakika
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