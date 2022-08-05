Para atlet Abdullah Ilgaz, İslami Oyunlar'da altın madalya kazanmak için çalışıyor - Son Dakika
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Para atlet Abdullah Ilgaz, İslami Oyunlar'da altın madalya kazanmak için çalışıyor

05.08.2022 11:26
Para atlet Abdullah Ilgaz, İslami Oyunlar'da altın madalya kazanmak için çalışıyor

Para atlet Abdullah Ilgaz, Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Para atlet Abdullah Ilgaz, Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Paralimpik sporcu Abdullah Ilgaz, Konya'da 9-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak oyunlar öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Organizasyonun Türkiye'de yapılacak olması nedeniyle ayrı bir önem taşıdığına işaret eden Abdullah, kürsünün zirvesinde yer almak istediğini dile getirdi.

Oyunlarda en iyi şekilde mücadele edeceklerini vurgulayan Abdullah, "Evimizde düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda her şeyi yaparak altın madalyayı almayı, bayrağımız dalgalandırabilmeyi hedefliyorum. Göğsümüzde taşıdığımız Türk bayrağını en iyi yerlere getirebilmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Abdullah, asıl hedefinin ise 2024 Paris Paralimpik Oyunları olduğunu vurgulayarak, "Bundan sonraki hedefimizde Dünya Şampiyonası var. Ama bizim için asıl önemli olan ise 2024 Paris Paralimpik Oyunları. Paris'te Allah'ın izniyle kürsüde yer almak istiyorum. Benim çok sevdiğim bir söz var; bizim başarabileceklerimizin limiti yok. Hiçbir hayal uzak değil, hiçbir hayal gerçekleştirilemeyecek kadar zor değil." ifadelerini kullandı.

Sporla değişen Abdullah

Para atletizm dışında daha önce ampute futbol ve para tekvando branşlarını da yaptığı belirten Abdullah Ilgaz, sporun hayatına kattıklarını da anlattı.

Doğuştan sol kolunda engelli olan milli atlet, sporla öz güveninin yerine geldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Akrabaların bulunduğu ortama giremezdim, kimseyle muhabbet etmezdim. Kolumu saklardım. Hatta ilkokulda resim çantam vardı, resim dersleri olduğunda kolumu onun arasına sıkıştırırdım. Kimse baksın istemezdim, baktıkları zaman rahatsız olurdum, çekinirdim. Spora başladığım andan itibaren ise Abdullah çok daha farklı biri oldu. Kendisiyle dalga geçebilen, insanlar içinde söz alıp konuşabilen, kendisini ifade edebilen biri oldu. Şimdi hangi ortama girersem gireyim karşımdakinin de bir insan olduğunu, onun da benden farklı olmadığını düşünerek kendimi nazik, rahat bir biçimde ifade edebilirim. Ortam içine girdiğinde sıkılıp kasılan Abdullah değil, omuzları geride, kafası dik 'merhaba ben Abdullah' diyebilen bir Abdullah var artık."

İnsanların spor, sanat gibi alanlarla ilgilenerek kendilerini keşfetmesi gerektiğini anlatan Abdullah, "Birisi 'engelliyim, insanlar bana nasıl bakacak, ne diyecek' diye evden çıkamıyorken, bir başkası sürekli başka bir kursa, spora, resim, yazarlık, enstrüman kursuna gidiyor. Kendisini keşfetmek adına çalışmalarda bulunuyor. Karşımdaki insanın kendisini keşfetmesi adına bir şeyler için uğraşmasını, çaba göstermesini isterim. Engelli birey bir şeyler yapabildiğini kendisine ispatlayabilmeli. Yoksa o durumun, psikolojinin içerisinden çıkmak gerçekten çok zor." şeklinde görüş belirtti.

Abdullah Ilgaz, insanların zorlukların üstesinden ancak kendilerine güvenerek gelebileceğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Paris, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Para atlet Abdullah Ilgaz, İslami Oyunlar'da altın madalya kazanmak için çalışıyor - Son Dakika

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