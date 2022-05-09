Para masa tenisinde Fransa Açık Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Para masa tenisinde Fransa Açık Turnuvası sona erdi

09.05.2022 15:18
Para masa tenisinde Fransa Açık Turnuvası sona erdi

Para masa tenisinde Fransa Açık Turnuvası tamamlandı.

Para masa tenisinde Fransa Açık Turnuvası tamamlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Para Masa Tenisi Milli Takımı, Fransa'nın Saint-Quentin kentinde 32 ülkeden 206 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonu 5 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 15 madalyayla tamamladı.

Madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Tek erkekler kategori 4

Altın madalya: Abdullah Öztürk

Gümüş madalya: Nesim Turan

Tek erkekler kategori 5

Bronz madalya: Ali Öztürk

Tek kadınlar kategori 7

Altın madalya: Kübra Korkut

Tek kadınlar kategori 9

Altın madalya: Neslihan Kavas

Tek kadınlar kategori 10

Gümüş madalya: Merve Cansu Demir

Tek kadınlar kategori 3

Bronz madalya: Hatice Duman

Tek kadınlar kategori 4

Bronz madalya: İrem Oluk

Çift kadınlar kategori 14

Gümüş madalya: Kübra Korkut

Çift kadınlar kategori 20

Gümüş madalya: Merve Cansu Demir-Neslihan Kavas

Çift erkekler kategori 8

Altın madalya: Abdullah Öztürk-Nesim Turan

Çiftler karışık kategori 7

Bronz madalya: Abdullah Öztürk-Nergiz Altıntaş

Çiftler karışık kategori 10

Gümüş madalya: Nesim Turan-İrem Oluk

Çiftler karışık kategori 17-20

Altın madalya: Neslihan Kavas

Gümüş madalya: Merve Cansu Demir

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Para masa tenisinde Fransa Açık Turnuvası sona erdi - Son Dakika


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