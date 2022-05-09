Para masa tenisinde Fransa Açık Turnuvası tamamlandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Para Masa Tenisi Milli Takımı, Fransa'nın Saint-Quentin kentinde 32 ülkeden 206 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonu 5 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 15 madalyayla tamamladı.
Madalya kazanan milli sporcular şunlar:
Tek erkekler kategori 4
Altın madalya: Abdullah Öztürk
Gümüş madalya: Nesim Turan
Tek erkekler kategori 5
Bronz madalya: Ali Öztürk
Tek kadınlar kategori 7
Altın madalya: Kübra Korkut
Tek kadınlar kategori 9
Altın madalya: Neslihan Kavas
Tek kadınlar kategori 10
Gümüş madalya: Merve Cansu Demir
Tek kadınlar kategori 3
Bronz madalya: Hatice Duman
Tek kadınlar kategori 4
Bronz madalya: İrem Oluk
Çift kadınlar kategori 14
Gümüş madalya: Kübra Korkut
Çift kadınlar kategori 20
Gümüş madalya: Merve Cansu Demir-Neslihan Kavas
Çift erkekler kategori 8
Altın madalya: Abdullah Öztürk-Nesim Turan
Çiftler karışık kategori 7
Bronz madalya: Abdullah Öztürk-Nergiz Altıntaş
Çiftler karışık kategori 10
Gümüş madalya: Nesim Turan-İrem Oluk
Çiftler karışık kategori 17-20
Altın madalya: Neslihan Kavas
Gümüş madalya: Merve Cansu Demir
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Para masa tenisinde Fransa Açık Turnuvası sona erdi - Son Dakika