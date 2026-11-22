Güney Kore'de düzenlenen Para Taekvando Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkan Denizlili milli sporcumuz Fatih Gültekin, K41 kategorisi +70 kg.da dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

21-22 Kasım tarihlerinde Güney Kore'de gerçekleştirilen 11. Para Tekvando Dünya Şampiyonası, 62 ülkeden 265 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Şampiyonada ülkemizi 15 sporcu temsil etti. Denizlili milli sporcumuz Fatih Gültekin, K41 kategorisi +70 kilogramda tatamiye çıktı. Kendi kategorisinde 6 farklı ülkeden sporcuların mücadele ettiği şampiyonada Gültekin, rakipleri karşısında gösterdiği mücadeleyle dünya üçüncülüğünü elde etti. Milli sporcumuz, bronz madalyanın sahibi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye, Güney Kore'de düzenlenen Dünya Para Taekvando Şampiyonası'nı 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla noktaladı. Şampiyonada 15 sporcuyla yer alan milli takım, takım halinde dünya 2'nciliği elde etti. Dünya Şampiyonası'nda milli takım antrenörü olarak görev yapan Denizlili Alper Karbuz, sporcuların gösterdiği performansla dünya şampiyonasını başarıyla tamamladıklarını, hedeflerininin 2028 Los Angeles olimpiyatları olduğunu kaydetti.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, dünya üçüncüsü olan Milli Sporcu Fatih Gültekin'i, Milli Takım Antrenörü Alper Karbuz'u ve tüm milli takım kafilesini kutlayarak başarılarının artarak devam etmesini diledi.