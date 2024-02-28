Para Tekvando Türkiye Şampiyonası Konya'da Başladı - Son Dakika
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Spor

Para Tekvando Türkiye Şampiyonası Konya'da Başladı

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Para Tekvando Türkiye Şampiyonası'nın Konya'da başladığını ve Paris Olimpiyatları'nda iddialı olduklarını belirtti. Şampiyonada derece alan sporcular milli takıma gitmeye hak kazanacak. Türkiye'nin para tekvandoda en güçlü ülke olduğunu vurgulayan Şahin, engelli vatandaşları para tekvandoya davet etti.

28.02.2024 19:36  Güncelleme: 19:38
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- Para Tekvando Türkiye Şampiyonası Konya'da başladı

KONYA - Para Tekvando Türkiye Şampiyonası Konya'da başladı. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Paris Olimpiyatlarında iddialı olduklarını belirterek, "Defalarca takım halinde şampiyon olduğumuz, Avrupa Şampiyonu olduğumuz bir branş. Türkiye'de yaygınlaşması için federasyon olarak ciddi bir çalışma yapıyoruz" dedi.

Türkiye Para Tekvando Şampiyonası, Konya Selçuklu Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde başladı. Fiziksel engelli para tekvandocuların mücadele ettiği, gün boyu devam edecek şampiyonada, derece alan sporcular milli takıma gitmeye hak kazanacak.

"2024 Paris Olimpiyatları'nda para tekvando 10 kotaya çıktı"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Para Tekvando Türkiye Şampiyonası'nı Konya'da gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Para tekvando 2008'den bugüne Türkiye'de Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından yapılmaktadır. 2020'deki olimpiyatlarda Para Tekvando ülkemizi temsil etti. 6 sporcu ile katıldık, 2 tane madalya aldık. Bugün 2024 Paris Olimpiyatları'nda para tekvando 10 kotaya çıktı. 10 kotanın 8'ini alarak, en fazla kota alan ülke olarak bundan da gurur duyuyoruz. Paris Olimpiyatları'nda iddialıyız. Defalarca takım halinde şampiyon olduğumuz, Avrupa şampiyonu olduğumuz bir branş. Türkiye'de yaygınlaşması için federasyon olarak ciddi bir çalışma yapıyoruz. Yaptığımız çalışmaların sonucunda bu kadar kota ile yani 10'da 8'lik bir kota ile en fazla kota alan ülke olmamız ve sporcularımızı çoğaltarak rekabeti artıyor olmamız, geldiğimiz noktayı gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Engeliniz varsa en yakın tekvando salonlarına bekliyoruz"

Para tekvandoyu sadece yarışma sporu olarak düşünmediklerini belirten Başkan Şahin, "Biz ülkemizde para tekvandoyu sadece bir yarışma sporu olarak düşünmüyoruz. Aynı zamanda ülkemizde engelli vatandaşlarımızın spora katılabilmesi ve normal hayatta spordan faydalanabilmesi için bunu bir araç olarak görüyoruz. Türkiye'yi araştırıyoruz, Türkiye'ye bakıyoruz, engelli vatandaşlarımızı para tekvandoya davet ediyoruz. Tekvandoda, para tekvandoda dünyadaki en güçlü ülke Türkiye'dir. Engeliniz varsa en yakın tekvando salonlarına, kamu kurumlarımızın çalıştırdığı yerlerdeki salona bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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