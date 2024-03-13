Para Yüzme Dünya Serisi yarın İtalya'da başlayacak.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 14-17 Mart tarihlerinde Lignano Sabbiadoro kasabasında yapılacak.
Para Yüzme Dünya Serisi'nde Türkiye'yi; Umut Ünlü, Emine Avcu, Meryem Nur Tunuğ, Turgut Aslan Yaraman, Esra Yüce, Hacı Çağlar, Burak Koçak, Elif İldem, Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı temsil edecek.
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez Dörtlü Final'e yükselen ÇBK Mersin, sahasında düzenlenecek organizasyonda kupayı kaldırmayı hedefliyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Anadolu Üniversitesi ile 4 yıl önce imzalanan Antrenör Temel Eğitimi işbirliği protokolü çerçevesinde 129 bin 186 kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Antrenör adaylarına 5 farklı modülde eğitimler verildi.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ali Yavuz, oy birliğiyle yeniden Sivas Şube Başkanı seçildi. Yapılan seçimde Yavuz'un yanı sıra yönetim ve denetleme kurulları da belirlendi. Ali Yavuz, konuşmasında TSYD Sivas Şubesi'nin başarılara imza atması için çalışacaklarını ve sporun her alanında var olacaklarını belirtti.
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Teknik Direktör Maurizio Sarri'nin istifa ettiğini ve yerine Giovanni Martusciello'nin getirildiğini duyurdu. Sarri'nin Lazio'da geçirdiği süre boyunca 137 maça çıktığı ve 65 galibiyet, 30 beraberlik ve 42 mağlubiyet aldığı belirtildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve paylaşmanın arttığı Ramazan ayı boyunca Atatürk Spor Salonu'nda iftar saatinde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunuyor. Ayrıca Alanya ve Manavgat'ta da iftar sofrası kuruluyor. Ramazan etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği Sanatçısı Enver Çatal da sahne alıyor.
Elazığ İl Özel İdarespor, Türk futboluna yetenek kazandırmaya devam ediyor. Son 8 yılda 12 sporcusunu profesyonel liglere gönderen takım, 16 yaşındaki kalecisi Muhammed Ataş'ın Erzurumspor FK'ya transfer olduğunu açıkladı. Elazığ İl Özel İdare Futbol Koordinatörü İcabi Ayyıldız, genç kalecinin gelecekte adından sıkça bahsettirecek potansiyele sahip olduğunu belirtti ve gençlerin gelişimine devam edeceklerini söyledi.
Afyonkarahisarlı genç bilek güreşçisi Hüseyin Ateş, Samsun'da gerçekleştirilen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda sol kolda Türkiye Şampiyonu, sağ kolda ise Türkiye ikincisi oldu. Ayrıca Büyükler Kategorisi'nde sol kolda Türkiye ikinciliği elde eden Ateş, Haziran ayında gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Ateş'in bu başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, sporcu ve antrenörünü tebrik etti.
Başakşehir'de trafiği yavaşlatan ve tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüleri sivil trafik ekipleri tarafından tespit edildi. Tespit edilen sürücülerden birisinin ehliyeti olmadığı ve bir motosikletin trafikten men edildiği belirlendi. Toplamda 73 bin 301 TL para cezası kesildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Atatürk Spor Salonu'nda iftar saatinde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunuyor. Ayrıca Manavgat ve Alanya'da da iftar sofraları kuruluyor. Türk Halk Müziği Sanatçısı Enver Çatal da Ramazan etkinlikleri kapsamında Antalyalılara keyifli bir akşam yaşattı.
Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Avrupa Şampiyonası'nda -80 kg kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Yılmaz Acar'ı tebrik etti. Başkan Kırgöz, Acar'ın milli takımda ülkemizi İspanya'da temsil edecek olmasının büyük bir onur olduğunu belirtti.
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