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Paralimpik Judo Milli Takımı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor - Son Dakika
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Paralimpik Judo Milli Takımı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor

Paralimpik Judo Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na yönelik hazırlıklarını sürdürmek için Kastamonu'da kamp yapıyor. Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara 30 sporcu katılıyor. Sporcular, günde çift antrenmanla yoğun bir tempoda çalışıyor. Teknik Direktör Haldun Efemgil, kampın oldukça verimli geçtiğini belirtti ve çalışmaların planlı ve programlı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Kampın 19 Ocak'ta sona ereceği ve ardından tekrar kampa girileceği ve turnuvaya katılacakları bilgisi verildi.

Paralimpik Judo Milli Takımı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'na hazırlanıyor
16.01.2024 - 12:35,
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Paralimpik Judo Milli Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na yönelik hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Kastamonu'daki kampı devam ediyor.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki çalışmalar, Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Haldun Efemgil öncülüğünde 30 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Sporcular, kampta günde çift antrenmanla yoğun tempoda çalışıyor.

Efemgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oldukça verimli bir kamp olduğunu söyledi.

Kamp merkezinin yeni bir tesis olduğunu anlatan Efemgil, "İlk kampımız 15 günlük kondisyon kampıydı. Onu bitirip 10 günlük dinlenme yaptıktan sonra ikinci kampa girdik. Kampımız 19 Ocak'a kadar devam edecek. Kampımız planladığımız şekilde devam ediyor. Çalışmalarımız gayet iyi, planlı ve programlı devam etmekte. 19'unda bitirdikten sonra ay sonunda tekrar kampa gireceğiz. Ardından turnuvaya gideceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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