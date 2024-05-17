Paralimpik Judo Milli Takımı Paris 2024 Oyunları için Kastamonu\'da kampı tamamladı

Paralimpik Judo Milli Takımı'nın, Paris 2024 Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da gerçekleştirdiği dördüncü kamp sona erdi.
Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki kamp, Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Haldun Efemgil yönetiminde gerçekleştirildi.
Efemgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyat hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da dördüncü milli takım kampının sonuna geldiklerini söyledi.
Kota maçına gittiklerini belirten Haldun Efemgil, " Gürcistan'da düzenlenecek son kota maçı için yaptığımız hazırlıkları tamamladık. Buradan 18-19 Mayıs'ta yapılacak olimpiyat kota maçlarına gidiyoruz." dedi.
Hazırlıkların oldukça iyi geçtiğini dile getiren Efemgil, "Çok güzel hazırlık dönemi geçirdik. Gürcistan'da kota için elimizden geleni yapacağız. Güzel sonuçlarla dönmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
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