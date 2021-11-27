Paralimpik milli sporcu Raziye öğretmen, azmiyle öğrencilerine örnek oluyor

Görme Engelli Judo Milli Takımı'nda başarılarıyla dikkati çeken Raziye Uluçam, azmini beden eğitimi öğretmenliği yaptığı okulundaki öğrencilerine aşılıyor.

Milli takım sporcusu olmasının yanında hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğini Kılıçarslan Ortaokulu'nda sürdüren Uluçam, yüzde 60 görme kaybına rağmen hayat enerjisiyle öğrencilerine rol model oluyor.

2019 yılında İtalya'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanan milli sporcu Uluçam, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında ise beşinci oldu. Öğrencileri tarafından çok sevilen Uluçam, tatemi ve okulda gösterdiği azim, öz güven ve çalışkanlığıyla çevresinden takdir topluyor.

Uluçam, AA muhabirine, 18 yıldır severek beden eğitimi öğretmenliği yaptığını söyledi.

Ailesinde irsi olarak retinal dejenerasyon (çeşitli hastalıklara bağlı olarak retinada oluşan görme kaybı) hastalığı olduğunu anlatan Uluçam, şöyle konuştu:

"Kız kardeşim ve ablam ergenlik dönemlerinin ardından görme kaybı yaşamaya başladı. Ailede tek bende böyle bir kayıp yoktu. 35 yaşından sonra bende de bu hastalık meydana çıktı. Bu yavaş yavaş görme kaybı yaşamama sebep oluyor. Şu anda görme kaybım yüzde 60. İlerleyen bir hastalık. Düzenli olarak kontrollerimi devam ettiriyorum."

Uluçam, öğrencilerini çok sevdiğini ve kendisine her konuda çok yardımcı olduklarını dile getirdi.

Öğretmenlik hayatında her okul seviyesindeki öğrenciye eğitim verdiğini anlatan Uluçam, "Ben öğretmenlik mesleğini yapmak için doğmuşum. Bir öğrenciye bir şeyler öğretebilmek benim için çok değerli. Kendimden çok diğer insanları düşündüğüm için eğitmeyi seviyorum. Öğretmenlik, bir çocuğun yüzündeki gülümsemedir." diye konuştu.

"Paralimpik oyunlarında altın madalyayı kazanacağım"

Uluçam, hem salonda tatemi üzerinde hem de okulda öğrencileriyle birlikte olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Sporcu olarak ancak disiplinli bir çalışmayla başarıya kavuşulabileceğini aktaran Uluçam, şunları kaydetti:

"Tokyo çok heyecanlıydı. Sporcu olarak tüm hayatım boyuncu paralimpik veya olimpiyat oyunlarını hayal ederek yaşadım. Şükürler olsun Rabbim bana bunu yaşattı. Tabii ki madalya ile taçlandırsaydım bu çok daha güzel olacaktı. Bazı şeylerin nasip ve kısmet meselesi olduğuna inanıyorum. Çok ufak bir farkla madalyayı kaçırdım. 2024'de Paris'te düzenlenecek paralimpik oyunlarında altın madalyayı kazanacağım. Onun için de elimden gelen tüm gayreti gösteriyorum."

Uluçam, öğrencilere oyunlarda yaşadığı tecrübeleri sürekli aktardığını inşallah bir gün öğrencilerin de bu heyecanı yaşamasını istediğini anlattı.

Engelli vatandaşlara da seslenen Uluçam, "Ülkemizin imkanları çok fazla. Siz yeter ki bir şey yapmaya karar verin. Sadece kendinize hedefler koyun ve bu yönde ilerleyin. Bir olimpik sporcu ne kadar değerliyse paralimpik sporcularımız da o kadar değerli." değerlendirmesinde bulundu.