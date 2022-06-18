GAZİANTEP - Paralimpik sporcu, kaybettiği madalyalarına kavuşmayı bekliyor - Son Dakika
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GAZİANTEP - Paralimpik sporcu, kaybettiği madalyalarına kavuşmayı bekliyor

18.06.2022 11:06

Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 2 ikincilik elde eden ve madalyalarının bulunduğu çantasını Türkiye'ye dönüşte Lizbon'da unutan Sevilay Öztürk, büyük üzüntü yaşıyor.

Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 2 ikincilik elde eden ve madalyalarının bulunduğu çantasını Türkiye'ye dönüşte Lizbon'da unutan Sevilay Öztürk, büyük üzüntü yaşıyor.

Madeira Adası'ndaki yarışlarda 50 metre sırtüstü ve 50 metre kelebekte iki gümüş madalya kazanan 18 yaşındaki milli yüzücü Sevilay Öztürk, AA muhabirine, yaşadığı talihsizliği anlattı.

Kazandığı madalyaların da içinde bulunduğu çantasını, Lizbon'da uçaktan indikten sonra bindiği otobüste unuttuğunu dile getiren Öztürk, "Madalyalarımı maalesef kaybettim. Yani çantamdaki her şey kayboldu. Şu an büyükelçilik dahil olmak üzere herkes bununla uğraşıyor. Madalyamı bulmaya çalışıyorlar. İnşallah bulurlar. Çok üzüldüm. Çünkü maddi olarak bir şey değil ama çok emeğim var. Madalyamı çok istiyorum. Boynumda madalyamı göremediğim için açıkçası çok üzülüyorum. İnşallah bulunur. İnşallah tekrar boynuma takarım. Bu konuyla ilgilenen yetkililere çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Paris 2024'te hedef altın madalya

Para Yüzme Dünya Şampiyonası'ndaki derecelerinin kendisini mutlu ettiğini belirten Sevilay Öztürk, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda daha iyisini yapmak istediğini anlattı.

Portekiz'de 2 gümüş madalya kazandığını hatırlatan Öztürk, "Çok mutlu ve gururluyum. Arkamda duran herkese çok teşekkür ediyorum. Hedefim seneye dünya şampiyonu olmak. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'ndan da ülkeme birincilik madalyasıyla dönmeyi hedefliyorum." şeklinde konuştu.

Genç sporculara da tavsiyede bulunan Öztürk, "Her zaman hedeflerinin peşinden koşsunlar. Hiçbir zaman hedeflerinizi bırakmayın. Bazen çok zor olabiliyor ama verilen emekler güzel şeylerin elde edilmesini sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor GAZİANTEP - Paralimpik sporcu, kaybettiği madalyalarına kavuşmayı bekliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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