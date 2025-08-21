Paralimpik Yüzücü Hamit Demir, Sincan'da Engelli Bireylerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Paralimpik Yüzücü Hamit Demir, Sincan'da Engelli Bireylerle Buluştu

Paralimpik Yüzücü Hamit Demir, Sincan\'da Engelli Bireylerle Buluştu
21.08.2025 17:19  Güncelleme: 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paralimpik milli yüzücü Hamit Demir ve Engelli Milli Takım Antrenörü Kamil Tombuloğlu, Sincan'da düzenlenen etkinlikte engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Demir, yüzme öğrenme sürecini ve başarılarını katılımcılarla paylaştı.

Paralimpik milli yüzücü Hamit Demir ve Engelli Milli Takım Antrenörü Kamil Tombuloğlu, Törekent yüzme havuzunda engelli bireyler ve aileleriyle buluştu.

Sincan Belediyesi'nin hizmete sunduğu Törekent Yüzme Havuzu, paralimpik milli yüzücü Hamit Demir ve Engelli Milli Takım Antrenörü Kamil Tombuloğlu'nun katıldığı söyleşiye ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı. Söyleşide, Hamit Demir sporla tanışma sürecinden ve başarı hikayesinden söz etti. Demir, yaşadığı zorluklara rağmen, azmi sayesinde başarıya ulaştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ben zorluklarla dolu 6 aylık bir süreç sonunda yüzmeyi öğrendim. Bir hedefim vardı diyordum ki ben de o kürsüde yer alacağım, madalya kazanacağım. Hep bu düşünce içerisindeydim. Karşılaşmış olduğum zorlukları birer birer aşarak ilk milli mayomu Brezilya'da giydim ve altın madalya sahibi oldum. Şu an 95 tane madalyam var. Zorluklar yaşayacağız ama bir an önce o zorluğu nasıl aşabiliriz onu düşünmemiz gerekiyor."

"Sevgi destek ve inançla hiçbir engel aşılmaz değildir"

Söyleşiye katılan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise Sincan'a hizmet etmenin kendisi için bir gurur olduğunu ifade ederek, "Yüzme havuzları konusunda ciddi bir eksiğimiz vardı ama biz şimdi 3 tane yüzme havuzu açarak bu anlamdaki açıklığı da gidermiş olduk. Bizim asıl mutluluğumuz gönül hoşluğu, insanların gönül rızasını kazanmak. Milli sporcumuz Hamit Demir sporun engel tanımadığını, azim ve kararlılıkla nelerin başarılabileceğini milli sporcumuz bizlere ilham vererek anlattı. Engelli sporcularımızın başarı hikayeleri, bizlere bir kez daha gösterdi ki; sevgi destek ve inançla hiçbir engel aşılmaz değildir" dedi.

Söyleşi sonunda programa katılan engelli sporculara başarı sertifikası takdim edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Milli Takım, Hamit Demir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paralimpik Yüzücü Hamit Demir, Sincan'da Engelli Bireylerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti
Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar
Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı Fenerbahçe'nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı
Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü
“Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi“ iddiası yalanlandı "Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi" iddiası yalanlandı

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:49
Trump’tan Rusya’ya üstü kapalı “saldırı“ mesajı
Trump'tan Rusya'ya üstü kapalı "saldırı" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 17:40:35. #7.11#
SON DAKİKA: Paralimpik Yüzücü Hamit Demir, Sincan'da Engelli Bireylerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.