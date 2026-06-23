Paraşütçü Kontrollü İniş Yaptı

ÇORUM'un Laçin ilçesinde yamaç paraşütü yapan bir sporcu, iniş alanının uygun olmadığını fark edince kontrollü şekilde bir ağacın üzerine iniş yaptı. Çevrede bulunanların endişeyle izlediği olayda paraşütçü, inişin tamamen kontrollü ve bilinçli olduğunu söyledi.

Olay, dün Laçin ilçesindeki Yeşil Göl Mesire Alanı'nda meydana geldi. İlçeden havalanan paraşütçü, uçuşunun ardından mesire alanına iniş yapmak istedi. Ancak alana yaklaştığında iniş bölgesinin dar ve yoğun kullanıldığını gören sporcu, güvenlik gerekçesiyle yere inmeyi tercih etmedi. Durumu değerlendirerek alternatif bir iniş noktası belirleyen paraşütçü, mesire alanındaki ağaçlık bölgeye yöneldi. Çevrede bulunan vatandaşlar, paraşütçünün kaza yapacağını düşünerek korku dolu anlar yaşarken; sporcu kontrollü şekilde bir ağacın tepesine iniş yaptı. Daha sonra bulunduğu noktadan arkadaşlarının yardımıyla güvenli şekilde inen paraşütçü, inişin tamamen kontrollü ve bilinçli olduğunu söyledi.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA