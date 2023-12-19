 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Paris 2024 için güreş milli takımlarının teknik kadroları açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Paris 2024 için güreş milli takımlarının teknik kadroları açıklandı

Türkiye Güreş Federasyonu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanacak olan erkek güreş milli takımlarının teknik kadrolarını açıkladı. Yeni teknik ekipler, güreşçileri Paris 2024'e hazırlamanın yanı sıra gençlerle deneyimli isimleri bir araya getirerek güreşin geleceğini inşa edecekler.

Paris 2024 için güreş milli takımlarının teknik kadroları açıklandı
19.12.2023 - 10:13,  Güncelleme: 10:21
Abone Ol

Erkek güreş milli takımlarını Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlayacak teknik kadrolar açıklandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasında, Sarıyer'de kampta olan serbest ve grekoromen güreş milli takımlarındaki görevlerine başlayan yeni teknik ekiplerin, hem güreşçileri Paris 2024'e hazırlayacağı hem de alt yaş gruplarında başarı elde eden gençlerle deneyimli isimleri kaynaştırarak güreşin geleceğini inşa edecekleri belirtildi.

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nı çalıştıracak Nazmi Avluca, Cenk İldem, Bayram Özdemir ve Mahmut Altay'ın dünya ve Avrupa şampiyonalarında toplam 22 madalyası ve 6 olimpiyat katılımı bulunduğu bilgisi verildi.

10 yıl arayla iki kez dünya şampiyonluğu yaşayan ve ikinci şampiyonluğunu 33 yaşında kazanan Avluca'nın, iki kez "dünyanın en teknik güreşçisi" seçildiği de kaydedildi.

Serbest Güreş Milli Takımı teknik ekibinin ise Abdullah Çakmar, Levent Kaleli ve Tevfik Keleş'ten oluşacağı, üç ismin de yüksek lisans sahibi olduğu ifade edildi.

Çakmar'ın 2010'dan bu yana A Milli Takım'da görev yaptığı hatırlatıldı. Kaleli ve Keleş'in ise son dönemde A milli, 23 ve 20 yaş altı takım düzeyinde yakalanan başarılarda önemli pay sahibi olduklarına değinildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Paris, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Paris 2024 için güreş milli takımlarının teknik kadroları açıklandı - Son Dakika


10:17
Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor
09:59
Burak Özçivit, Icardi ve Selahattin Paşalı törende bir araya geldi! Yorumlar kırdı geçirdi Burak Özçivit, Icardi ve Selahattin Paşalı törende bir araya geldi! Yorumlar kırdı geçirdi
09:39
Liselilerin kız meselesi kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı Liselilerin kız meselesi kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı
09:35
Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir
09:35
'Krizi fırsata çevirin' diyen uzmanlardan vatandaşlara uyarı: Ev almanın tam zamanı "Krizi fırsata çevirin" diyen uzmanlardan vatandaşlara uyarı: Ev almanın tam zamanı
09:31
Reynmen ve Mabel Matiz'in ödül protestosuna Kemal Doğulu'dan sert tepki: Hayırdır, yemezler Reynmen ve Mabel Matiz'in ödül protestosuna Kemal Doğulu'dan sert tepki: Hayırdır, yemezler
09:17
İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
09:00
Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti

Son Dakika
09:39 Liselilerin kız meselesi kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı
09:35 Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir
09:35 Konut fiyatları düşünce uzmanlardan vatandaşlara uyarı geldi: Şimdi alım zamanı, krizi fırsata çevirin
09:31 Reynmen ve Mabel Matiz'in ödül protestosuna Kemal Doğulu'dan sert tepki: Hayırdır, yemezler
09:17 İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
09:00 Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti
08:31 İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: En az 25 Filistinli öldürüldü
08:12 2'si kırmızı bültenle, 1'i acil yakalama mesajı ile aranan 3 suç örgütü lideri yakalandı
08:09 GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi
07:32 Çin'de 6,2 büyüklüğünde deprem! 111 kişi yaşamını yitirdi, 220 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 10:25:32. #1.11#
SON DAKİKA: Paris 2024 için güreş milli takımlarının teknik kadroları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement