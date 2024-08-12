Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Kapanış Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
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Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Kapanış Töreni Gerçekleşti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta gerçekleştirilen törende, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach da hazır bulundu. Tören, görsel şovlar, konuşmalar ve konserlerle renklendi.

12.08.2024 02:40
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki 80 bin kişilik Stade de France'ta gerçekleştirilen kapanış törenini, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile davetliler takip etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 4 altın ve bir bronz madalya kazanan Fransız yüzücü Leon Marchand'ın tarihi Tuileries Bahçesi'ndeki olimpiyat ateşini söndürmesiyle başlayan törende daha sonra Fransa marşı okundu.

Oyunlara katılan 204 ülke ile Mülteci Olimpiyat Takımı'nın bayrağı, sporcular tarafından stada getirildi.

Türkiye'nin bayrağını olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ile bronz madalya alan milli güreşçi Taha Akgül taşıdı.

Törende sporcu kafileleri de şarkılar eşliğinde stadyuma giriş yaptı.

Sifan Hassan madalya törenine başörtüsüyle çıktı

Organizasyondaki son madalya töreni, kadınlar maratonda dereceye giren ilk 3 sporcu için statta gerçekleştirildi.

Bu kategoride altın madalya kazanan Etiyopya asıllı Hollandalı Sifan Hassan, törene başörtüsüyle çıktı.

Fransa, sporcularının açılış törenine başörtüsüyle katılmasını yasaklamıştı.

Olimpiyat bayrağı, ABD'ye teslim edildi

Görsel şovlarla devam eden tören yetkililerin konuşmalarıyla devam etti.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, olimpiyat bayrağını 2028 Olimpiyat Oyunları'nı düzenleyecek Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'a verdi. Karen Bass bayrağı, ABD'li yıldız cimnastikçi Simon Biles ile birlikte aldı.

Simon Biles, olimpiyat bayrağını stadın çatısında kurulan düzenekle sahneye inen ABD'li sinema oyuncusu Tom Cruise'a verdi. Ünlü aktör, motosikletle sahneden ayrılırken hazırlanan senaryo çerçevesinde ABD'de dalgalandırılan bayrak statta ekranlara yansıtıldı.

Stattaki izleyiciler, Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish ve Snoop Dogg'un ABD'den verdiği ve ekranlara yansıtılan konserlerle eğlendi.

Kapanış töreni, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Kapanış Töreni Gerçekleşti - Son Dakika

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