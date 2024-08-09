Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ABD, erkekler 110 metre engelli yarışında altın madalyayı kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları atletizmde erkekler 110 metre engellide altın madalya ABD'ye gitti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler 110 metre engelli kategorisinin finalleri gerçekleştirildi.
ABD'den Grand Holloway 12.99'lik derecesiyle altın, aynı ülkeden Daniel Roberts 13.09 ile gümüş, Jamaikalı Rasheed Broadbell de 13.09 ile bronz madalya kazandı.
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