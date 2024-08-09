Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Almanya kano sprint çift erkekler 500 metrede altın madalya kazandı - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Almanya kano sprint çift erkekler 500 metrede altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Vaires-sur-Marne Nautical'de gerçekleştirilen kano sprint çift erkekler 500 metre yarışında Almanya'dan Jacop Schopf ve Max Lemke altın madalya kazandı. Macaristan gümüş, Avustralya ise bronz madalya elde etti.

09.08.2024 23:05
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kano sprint çift erkekler 500 metrede altın madalya Almanya'ya gitti.

Vaires-sur- Marne Nautical'de gerçekleştirilen yarışlarda Jacop Schopf ve Max Lemke'nin yer aldığı Almanya altın madalyaya ulaştı.

Bence Nadas ve Sandor Totka'nın bulunduğu Macaristan gümüş, Jean van der Westhuyzen ve Tom Green'den oluşan Avustralya da bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Almanya kano sprint çift erkekler 500 metrede altın madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Almanya kano sprint çift erkekler 500 metrede altın madalya kazandı - Son Dakika
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