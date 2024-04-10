Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Altın Madalya Kazananlara Ödül Verilecek

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics), Fransa'nın başkenti Paris'te bu yaz düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan sporculara ödül vereceğini duyurdu.
Birlikten yapılan açıklamada, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek oyunlar için 2,4 milyon dolarlık ödül paketinin hazırlandığı ve altın madalya kazanan sporculara 50 bin dolar para ödülü verileceği kaydedildi.
Bu uygulamayla birliğin olimpiyatlarda para ödülü veren ilk uluslararası federasyon olarak tarihe geçeceğinin vurgulandığı açıklamada, Los Angeles 2028'de ödül paketinin gümüş ve bronz madalya kazanan sporcuları da kapsayacak şekilde genişletileceği belirtildi.
Paris 2024'te toplam 48 atletizm etkinliği olacak. Bayrak yarışlarında altın madalya kazanan takımlar, ödülü sporcu sayısına bölecek.
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Yeni bir yapay zeka modeli, önümüzdeki 100 yıl içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takımlar hakkında bir tahminde bulundu. Ancak bazı tahminlerinde tutarsız olmasıyla sosyal medyada tepki topladı. İlginç şekilde kazanacak takımlar listesinde iki Türk takımı da bulunuyor. Yapay zeka ayrıca İspanyol devi Real Madrid'in de yeniden hızla büyüyeceğini öngörüyor. Buna göre önümüzdeki yüzyılda 10 şampiyonluk kazanarak zirveyi ele geçirecek. Ancak aynı zamanda beklenmedik takımların da kupayı kaldıracağını tahmin ediyor. Futbolseverler, yapay zekanın tahminlerine şüpheyle yaklaşsa da Türk takımlarının gelecekteki başarıları merakla bekleniyor.
Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışmaları, Atletizm Federasyonu, WMRA ve WA yarışma kurallarına uygun olarak 27 Nisan'da Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenecek. Yarışmalar U-20 kadınlar, U-20 erkekler, büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinde yapılacak. Yarışmada ilk üçe girenlere çeşitli ödüller verilecektir.
Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Ramazan Bayramı yoğunluğu sebebiyle artan trafik akışını denetlemek amacıyla Bandırma girişindeki kontrol noktasında yapılan denetimlere katıldı. Bayram tatilinin başlaması ile birlikte 9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı trafiği, Bandırma'da yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, bayramı sevdikleriyle geçirebilmek için yollara düştü ve Bandırma geçiş güzergahında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Zaman zaman trafik, neredeyse durma noktasına geldi. Bu yoğunluk karşısında Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve daha güvenli bir bayram tatili geçirilmesini temin için denetimlerini artırdı. Kaymakam Engin Aksakal da, denetimlere bizzat katılarak sürücüleri bilgilendirdi ve trafik tedbirlerine uyulmasının önemini vurguladı. Kaymakam Aksakal, sürücülere yönelik olarak yaptığı konuşmada, 'Dokuz günlük Ramazan Bayramı münasebetiyle seyahat edecek vatandaşlarımız, sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız için lütfen emniyet kemerinizi takın. Hız limitlerine ve trafik kurallarına uyun' dedi ve tüm görevli personel ile vatandaşların bayramını kutladı.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında yarın deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, kritik karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı. edavileri süren Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in yanı sıra Alexander Djiku da kafilede yer almadı.
Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik denetimlerini artırdı. Sabuncubeli mevkisinde sürücüleri durdurup bilgilendirme yapan polisler, sürücü ve yolculara kolonya ve bayram şekeri ikram etti. Trafik yoğunluğunun arttığı şehirde her 20 kilometreye 1 ekip düşecek şekilde denetim yapan polisler, bayram süresince günde ortalama 240 ekip ve 525 personelle görev yapıyor.
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