Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Artistik Yüzme Çiftler Serbest Rutinde Çin Altın Madalya Kazandı

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda artistik yüzme çiftler serbest rutinde altın madalyayı Çin elde etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Su Sporları Merkezi'nde artistik yüzme çiftler serbest rutin final müsabakaları yapıldı.

Çinli Liuyi Wang-Qianyi Wang ikilisi 566.4783 puanla altın, Büyük Britanyalı Kate Shortman-Isabelle Thorpe çifti 558.5367 puanla gümüş, Bregje de Brouwer-Noortje de Brouwer'dan kurulu Hollanda ise 558.3963 puanla bronz madalya kazandı.