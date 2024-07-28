Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık Branşında Kadınlar Havalı Tabanca Kategorisinde Madalyalar Sahiplerini Buldu

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşı 10 metre kadınlar havalı tabanca kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda 240.9 puana ulaşan Çinli Yu Xie, altın madalyanın sahibi oldu.

Atışlar sonucunda gümüş ve bronz madalya ise İtalya'ya gitti. Federico Nilo Maldini, 240 puanla gümüş kazanırken, Paolo Monna ise 218.6 puanla bronz aldı.