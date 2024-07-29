Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık Branşında Olimpiyat Rekoru Kırıldı - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık Branşında Olimpiyat Rekoru Kırıldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşının erkekler 10 metre havalı tüfek disiplininde Çinli Lihao Sheng, 252.2'lik derecesiyle olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı. İsveçli Victor Lindgren gümüş, Hırvat Miran Maricic ise bronz madalya elde etti.

29.07.2024 20:47
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın atıcılık branşının erkekler 10 metre havalı tüfek disiplininde olimpiyat rekoru kırıldı.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde atıcılık branşının erkekler 10 metre havalı tüfek disiplininde finaller yapıldı.

Dünya rekortmeni Çinli Lihao Sheng, 252.2'lik derecesiyle Tokyo 2020'de ABD'li William Shaner'e ait (251.6) olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

İsveçli Victor Lindgren 251.4'le gümüş, Hırvat Miran Maricic ise 230'la bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

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