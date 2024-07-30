Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşı trap kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.
Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda toplamda 48 puana ulaşan Büyük Britanyalı Nathan Hales, altın madalya kazandı.
44 puan elde eden Çinli sporcu Ying QI gümüş madalyanın sahibi olurken Guatemalalı Brol Cardenas ise bronz madalyayı kazandı.
Son Dakika › Spor › Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık Branşında Madalyalar Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?