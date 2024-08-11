Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm kadınlar 100 metre engellide altın madalya ABD'li Masai Russell'ın

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm kadınlar 100 metre engellide ABD'li Masai Russell, altın madalya elde etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar 100 metre engellinin finali gerçekleştirdi.

ABD'li Masai Russell 12.33 ile altın, Fransız Cyrena Samba-Mayela 12.34 ile gümüş, Porto Rikolu Jasmine Camacho-Quinn ise 12.36'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.