Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Avustralya, kadınlar basketbol branşında bronz madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın kadınlar basketbol branşında Avustralya, Belçika'yı 85-81 yenerek bronz madalya elde etti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da basketbol branşı kadınlarda bronz madalya mücadelesi yapıldı.
İlk çeyreği 20-19 önde tamamlayan Avustralya, soyunma odasına da 37-36 önde gitti.
Üçüncü çeyreği bir sayı (61-60) geride tamamlayan Avustralya, son çeyrekte hata yapmadı ve mücadeleyi 85-81 kazanarak bronz madalyaya uzandı.
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