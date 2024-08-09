Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Bisiklet Erkekler Sprint Kategorisinde Altın Madalya Hollanda'nın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yol bisikleti erkekler sprint kategorisinde finaller yapıldı.
Ulusal Velodrom'da yapılan yarışlarda Hollandalı sporcu Harrie Lavreysen, Avustralyalı Matthew Richardson'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Matthew Richardson gümüş madalya elde ederken, Hollandalı Jeffrey Hoogland'ı geçen Büyük Britanyalı Jack Carlin ise bronz madalyaya uzanmayı başardı.
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