Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda BMX Serbest Stil Kategorisinde Madalyalar Dağıtıldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bisiklet branşının BMX serbest stil kategorisinde madalyalar dağıtıldı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Concorde Meydanı'nda yapılan yarışlarda kadınlarda Çinli Yawen Deng altın madalya kazanırken, ABD'li Perris Benegas gümü, Avustralyalı Natalya Diehm ise bronz madalya aldı.
Erkeklerde ise Arjantinli Jose Gil Torres altın, Büyük Britanyalı Kieran Darren David Reilly gümüş, Fransız Anthony Jeanjean bronz madalyanın sahibi oldu.
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