Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boks Erkekler 51 Kiloda Altın Madalya Sahibi Belli Oldu - Son Dakika
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Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boks Erkekler 51 Kiloda Altın Madalya Sahibi Belli Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gerçekleştirilen boks müsabakalarında, Özbekistanlı Hasanboy Dusmatov altın madalya kazandı. Fransız Billal Bennama ise gümüş madalya elde etti. Bronz madalyaları ise Dominik Cumhuriyetli Yunior Alcantara Reyes ve Yeşil Burun Adaları'ndan David Pina kazandı.

09.08.2024 00:46
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks erkekler 51 kiloda altın madalya sahibini buldu.

Roland-Garros'ta gerçekleştirilen müsabakalarda Fransız Billal Bennama ile Özbekistanlı Hasanboy Dusmatov karşı karşıya geldi.

İlk raundu 3-2 kazanan Hasanboy Dusmatov, ikinci rauntta da rakibine 4-1'lik üstünlük kurdu.

Son raundu 4-1 kazanan Dusmatov, toplamda 5-0'lık skor üstünlüğüyle altın madalyanın sahibi oldu.

Fransız boksör Billal Bennama ise gümüş madalya elde etti.

Yarı final maçlarında Billal Bennama'ya kaybeden Dominik Cumhuriyetli Yunior Alcantara Reyes ve Hasanboy Dusmatov'a yenilen Yeşin Burun Adaları'ndan David Pina bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA

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