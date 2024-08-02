Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Britanya Binicilik Takımı Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları binicilik takım atlamada altın madalyayı Büyük Britanya kazandı.
Versay Sarayı'nda gerçekleştirilen binicilik müsabakalarında, takım atlama kategorisinde madalyalar dağıtıldı.
Yarışı 2 ceza puanıyla tamamlayan Büyük Britanya, bu kategoride altın madalya elde etti.
Bu kategoride ABD 4 ceza puanıyla gümüş madalyanın sahibi olurken, Fransa da 7 ceza puanıyla bronz madalyaya ulaştı.
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