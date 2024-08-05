Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 100 metrede ABD'li Noah Lyles altın madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler 100 metre finalleri gerçekleştirildi.
ABD'li Noah Lyles 9.79'luk derecesiyle altın madalyaya uzanırken, Jamaikalı Kishane Thompson aynı derecenin (9.79) binde 5 saniye farkıyla gümüş, ABD'li Fred Kerley 9.81'le bronz madalya elde etti.
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