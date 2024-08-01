Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Erkekler 50 Metre Tüfek 3 Pozisyon Kategorisinde Madalyalar Sahiplerini Buldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları atıcılık branşında erkekler 50 metre tüfek 3 pozisyon kategorisinde madalyalar sahibini buldu.
Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakaların finallerinde Çinli Yukun Liu 463.6 puanla altın madalya kazandı.
Ukraynalı Serhiy Kulish 461.3 puanla gümüş madalya, Hintli Swapnil Kusale de 451.4 puanla bronz madalya elde etti.
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