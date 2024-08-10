Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler hentbolda finale yükselen takımlar belli oldu.
Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan yarı final müsabakalarında İspanya'yı 25-24 yenen Almanya ile Slovenya'yı 31-30 mağlup eden Danimarka adını finale yazdırdı.
Almanya ile Danimarka yarın TSİ 14.30'da finalde, İspanya ile Slovenya da TSİ 10.00'da bronz madalya maçında karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler hentbol finali için Almanya ve Danimarka finale yükseldi - Son Dakika
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