Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Eskrimde Altın Madalyalar Sahiplerini Buldu

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde yapılan eskrim müsabakalarında kadınlar flöre ile erkekler epede madalyalar sahibini buldu.

Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakalarda ABD'li Lee Kiefer, finalde vatandaşı Lauren Scruggs'u 15-6 yenerek altın madalya kazandı. Bu kategoride bronz madalyayı, İtalyan Alice Volpi'yi 15-12 mağlup eden Kanada Eleanor Harvey elde etti.

Erkekler epe finalinde ise Fransız Yannick Borel'i 15-9 yenen Japon Koki Kano, altın madalyaya ulaştı. Bu kategoride Mısırlı Mohamed Elsayed de Macar Tibor Andrasfi'yi 8-7 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.