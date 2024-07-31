Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Eskrimde Erkekler Kılıç Takımı Müsabakaları Tamamlandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde yapılan eskrim müsabakalarında erkekler kılıç takım kategorisinde madalyalar sahibini buldu.
Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakalarda Güney Kore, Macaristan'ı 45-41 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Macaristan gümüş madalya kazanırken, İran'ı 45-25 yenen ev sahibi Fransa, bronz madalya elde etti.
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