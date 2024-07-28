Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Eskrimde Kadınlar Epede ve Erkekler Kılıçta Madalyalar Sahiplerini Buldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde yapılan eskrim müsabakalarında kadınlar epede ile erkekler kılıçta madalyalar sahibini buldu.
Grand Palais'ta gerçekleştirilen müsabakalarda Hong Konglu Man Wai Vivian Kong, finalde karşılaştığı Fransız Auriane Mallo-Breton'u 13-12 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Bu kategoride bronz madalyayı, Estonyalı Nelli Differt'i 15-14 mağlup eden Macar Eszter Muhari kazandı.
Erkekler kılıçta ise finalde Tunuslu Fares Ferjani'yi 15-11 yenen Güney Koreli Sanguk Oh altın madalyaya ulaştı.
Bu kategoride İtalyan Luigi Samele de Mısırlı Ziad El Sissy'yi 15-12 yenerek bronz madalyayı boynuna taktı.
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