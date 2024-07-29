Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Eskrimde Kadınlar Kılıç ve Erkekler Flöre Madalyaları Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Eskrimde Kadınlar Kılıç ve Erkekler Flöre Madalyaları Sahiplerini Buldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yapılan eskrim müsabakalarında kadınlar kılıç ve erkekler flöre kategorilerinde madalyalar sahibini buldu. Fransız Manon Apithy-Brunet, kadınlar kılıç finalinde vatandaşı Sara Balzer'i 15-12 yenerek altın madalya kazandı. Ukraynalı Olga Kharlan ise Güney Koreli Sebin Choi'yi 15-14 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Erkekler flöre finalinde ise Hong Konglu Ka Long Cheung, İtalyan Filippo Macchi'yi 15-14 yenerek altın madalyaya ulaştı. ABD'li Nick Itkin ise Japon Kazuki Iımura'yı 15-12 mağlup ederek bronz madalyayı kazandı.

29.07.2024 23:49
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yapılan eskrim müsabakalarında kadınlar kılıç ile erkekler flörede madalyalar sahibini buldu.

Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakalarda Fransız Manon Apithy-Brunet, finalde vatandaşı Sara Balzer'i 15-12 yenerek altın madalya kazandı.

Güney Koreli Sebin Choi'yi 15-14 yenen Ukraynalı Olga Kharlan da bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler flöre finalinde de Hong Konglu Ka Long Cheung, finalde İtalyan Filippo Macchi'yi 15-14 yenerek altın madalyaya ulaştı.

Bronz madalyayı ise Japon Kazuki Iımura'yı 15-12 mağlup eden ABD'li Nick Itkin aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Eskrimde Kadınlar Kılıç ve Erkekler Flöre Madalyaları Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Eskrimde Kadınlar Kılıç ve Erkekler Flöre Madalyaları Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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