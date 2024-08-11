Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreşte finaller yapıldı.

Champ de Mars Arena'daki kadınlar 62 müsabakalarında finalde Ukraynalı Iryna Koliadenko'yu 12-1 mağlup eden Japon sporcu Sakura Motoki, altın madalyanın sahibi oldu.

Ukraynalı sporcu Kolidenko gümüş madalya kazanırken Kanadalı Ana Paula Godinez Gonzalez'i yenen Norveçli Grace Jacob Bullen ile Moğolistanlı Orkhon Purevdorj'u geçen Kırgızistanlı Aisuluu Tynybekova, bronz madalya aldı.