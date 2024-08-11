Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreşte finaller yapıldı.

Champ de Mars Arena'dake yapılan erkekler serbest stil 74 kilo müsabakalarında finalde Japon Daichi Takatani'yi 5-0 yenen Özbek sporcu Razambek Salambekovitch Jamalov, altın madalyanın sahibi oldu.

Japon Daichi Takatani'nin gümüş madalya kazandığı kategoride Tacikistanlı Viktor Rassadin'i 6-2 yenen Arnavut Chermen Valiev ile Sırp Hetik Cabolov'u 10-4 mağlup eden ABD'li Kyle Douglas Dake, bronz madalya aldı.